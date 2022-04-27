Yalova'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

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Yalova'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ARMUTLU, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Armutlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Armutlu ilçesinde Keçi Kaya mevkiinde meydana geldi. Odunculuk yaptığı öğrenilen 3 kişi traktörle ormana gitti. Eğimli yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi Armutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen traktörün altında kaldığı öğrenilen yaralılardan Emir Coşkun (29) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Armutlu, Yalova, Ölü, 3. Sayfa, Haberler

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