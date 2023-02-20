Yalova'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova- İzmit kara yolunda Yalova istikametinde ilerleyen 77 DU 775 plakalı panelvan Taşköprü Hava Meydan Komutanlığı mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çiftlikköy Taşköprü Yalova 3. Sayfa Haberler

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