Haberler

Yalova'da Trafigi Tehlikeye Sokan Sürücüye 9 Bin 267 Lira Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, KGYS kameralarıyla tespit edilerek 9 bin 267 lira para cezası kesildi. Sürücünün tehlikeli hareketleri başka bir araç tarafından kaydedildi.

Yalova'da makaslar atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınarcık yolundan merkez istikametine doğru seyreden 77 plakalı otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak ilerlediğini KGYS kameraları aracılığıyla tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, araç sürücüsünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-g maddesini ihlal ettiği belirlenerek 9 bin 267 lira trafik idari para cezası kesildi. Defalarca makas atan sürücünün trafiği tehlikeye soktuğu anlar ise başka bir aracın kamerası tarafından anbean görüntülendi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.