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Yalova'da Tersane İşçilerini Taşıyan Servis Otobüsü Kaza Yaptı

Yalova'da Tersane İşçilerini Taşıyan Servis Otobüsü Kaza Yaptı
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Yalova-İzmit karayolu Tavşanlı beldesinde, tersane işçilerini taşıyan servis otobüsü yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Yalova'da tersane işçilerini taşıyan servis otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-İzmit karayolu Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesi mevkiinde, tersane işçilerini taşıyan servis otobüsü yağışlı havada nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 11 işçiye bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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