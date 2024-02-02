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Yalova'da Tersane İşçileri Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

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Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı otelde sobadan sızın karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersane işçilerinin kaldığı otelde sobadan sızın karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesinde faaliyet gösteren ve tersane işçilerinin kaldığı öğrenilen bir otelde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişi burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri otelde gaz ölçümleri gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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