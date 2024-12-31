Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Putin'in kayyum atadığı Anadolu Efes'ten açıklama var
Putin'in kayyum atadığı Türk devinden açıklama var

Yalova'da Tehlikeli Sürüşe 22 Bin TL Ceza

Yalova'da Tehlikeli Sürüşe 22 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da tehlikeli bir şekilde araç kullanan ve başka bir aracın dikiz aynasını kırmaya çalışan sürücüye 22 bin 63 TL para cezası kesildi. Sürücünün daha önce ehliyeti iptal edilmişti ve otomobili trafikten men edildi.

Yalova'da trafikte tehlikeli şekilde kullandığı otomobille başka bir aracın dikiz aynasını kırmaya çalışan sürücü, sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Polis, daha önce daimi ehliyeti alınan B.İ'ye ait otomobili trafikten men ederken 20 bin 63 TL de trafik cezası kesti.

Geçtiğimiz hafta sonunda Yalova-Bursa karayolu Orhangazi istikametinde seyreden 06 ABE 189 plakalı otomobil sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, modifiye edilmiş ve yüksek egzoz sesi çıkaran otomobiliyle araçları sollayan sürücünün, başka bir otomobilin yanına yaklaşarak sıkıştırdığı görüldü. Bir süre sonra araç camından kolunu uzatan sürücü, diğer otomobilin dikiz aynasını kırmak için müdahalede bulundu. Daha sonra aracın önüne geçen sürücü yavaşlayarak kazaya davetiye çıkardı. Trafikte hem kendi hem de diğer insanların canını hiçe sayarak araç kullanan sürücünün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki topladı.

Sokak ve caddeleri yarış pistine döndürmüş

Öte yandan isminin B.İ. olduğu öğrenilen şüphelinin sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda, birçok kez trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. 50 km hız sınırı bulunan Termal yolunda arkadaşlarıyla yarışan şüphelinin davranışları kan dondurdu.

Otomobil trafikten men edildi

Sosyal medya paylaşımlarında, çeşitli marka ve modellerdeki araçlarla hız sınırlarını aşan, çakarlı araç kullandığı görülen ve trafiği tehlikeye düşüren sürücü gelen ihbar üzerine trafik ekipleri tarafından seyir halindeyken durduruldu. Ekipler, yaptıkları kontrollerde B.İ.'nin daha önce sürücü belgesinin daimi olarak iptal olduğunu belirledi. Abartılı egzoz bulunan otomobil ise trafikten men edildi.

Ceza yağdı

Polis, B.İ.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka nedeniyle 2 bin 647 TL, mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran egzoz nedeniyle de 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Sürücüye toplamda 22 bin 63 TL para cezası kesilmiş oldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
img

Devrik lider Esad'ın sarayında tarihi an! Duygu seli yaşandı
img

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Yılbaşı kutlamak günah mı, mekruh mu? Müslümanlar yılbaşı kutlayabilir mi? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel CANLI İZLE! 31 Aralık Tv8 yayın akışı… ATV CANLI YAYIN İZLE || 31 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.