Yalova'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Yalova'da kara yolunda bir motosikletin arka koltuğunda oturan yolcunun eliyle tuttuğu tekerlekli valizi yolda sürüklediğini görenler gözlerine inanamadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Yalova - Bursa kara yolunda Yalova merkez istikametinde seyreden motosiklette sürücünün arkasında oturan yolcu tekerlekli valizi tutarak yolda sürükledi. Ana yolda yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise motosikletin arkasından gelen araçlardaki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet kent merkezine doğru yol ayrımına girerek gözlerden kayboldu. - YALOVA