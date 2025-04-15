Yalova'da Tefecilere Yönelik Operasyon: 3 Gözaltı

Yalova'da düzenlenen tefecilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Ekim 2024 ve 3 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde tefecilik yaptığı tespit edilen, M.Y. T.Y. ve K.Y.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Altınova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve 16 adet kartuş fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.Y ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. M.Y. ve T.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - YALOVA