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Yalova'da taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı

Yalova'da taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı

3. Sayfa Haberleri

Yalova-İzmit karayolunda ticari taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı.

Yalova-İzmit karayolunda ticari taksinin çarptığı ayının ayakları kırıldı. Acılar içinde kıvranan ayı uyuşturucu iğne ile bayıltılarak bölgeden alındı ve tedavisine başlandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit karayolunda seyreden 77 plakalı taksi, Altınova ilçesi Subaşı beldesi mevkiinde karayolundan geçmeye çalışan ayıya çarptı. Gece saat 03.00 saatlerinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle yere yığılan ve acılar içinde kıvranan ayıyı bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri, uyuşturucu iğne yaparak bayılttı. Ayıya ilke müdahaleyi Altınova Belediyesi veterineri Melih Soyçiçek yaptı. Ayaklarında kırık olduğu tespit edilen ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Subaşı Yalova 3. Sayfa Haberler

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