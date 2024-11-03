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Yalova'da Sürücüsüz Araç Tehlikeli Anlar Yaşattı

Yalova'da Sürücüsüz Araç Tehlikeli Anlar Yaşattı
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Yalova'da bir ambalaj firmasının önüne park edilen ve el freni çekilmeyen araç geri geri yola inerek büyük bir kazayı önleyen kamyon şoförünün dikkati sayesinde olay kaza ile sonuçlanmadan atlatıldı.

Yalova'da bir ambalaj firmasının önüne park edilen ve ele freni çekilmeyen araç geri geri Yalova-Bursa kara yoluna indi. Bu sırada sokaktan geçen bir kamyon şoförünün gayretiyle olay kazayla sonuçlanmadan sona erdi. Yürekleri ağızlara getiren olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yalova - Bursa kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir ambalaj firmasına giren müşteri, içeride dükkan sahibiyle görüşme gerçekleştiriyordu. Bu sırada park halinde olan ve el freni tam çekilmeye 34 GH 4681 plakalı panelvan geri geri kara yoluna inmeye başladı. Tam bu esnada sokağa giren bir lojistik firmasının kamyonun şoförü sürücüsüz panelvanı gördü. Kornaya basarak çevredekileri uyaran sürücü daha sonra kamyonundan inerek panelvanın peşine düştü. Korna sesleri üzerinde girdiği işyerinin içinden dışarı bakan panelvan sürücüsü de hızlıca koşarak aracının peşinden koştu. Kara yolu kenarında duran panelvan daha sonra buradan alınarak büyük bir kazanın önüne geçildi.

Viraj kör noktadaydı

Olayın yaşandığı işyerinin sahibi Ömer Cihat Karaman, aracın indiği kara yolunun bulunduğu bölgenin viraj nedeniyle kör noktada olduğunu ve büyük tehlike yaşandığını dile getirerek, "Müşteriyle içeride çalışırken fark etmemiştik, dışarıdan korna sesi geldi. Başka ambalaj firması şoförü sağ olsun kornaya bastı. Dışarıya baktığımızda ne oluyor diye aracın kaydığını gördük. Aracın peşinden tutmaya çalıştık ama tutamadık. Araç yol üzerinde durdu. Güvenlik amaçlı sol tarafı virajı kesmek için o tarafa koştum. Şansa bir yaralamalı kaza olmadan olay sonuçlandı. Ambalaj şoförü arkadaş baya bize korna bastı kornaya. O olmazsa büyük kaza olabilirdi. Çünkü viraj kör nokta. Aracı göremeyebilir. Olay farklı sonuçlanabilirdi" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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