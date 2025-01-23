Yalova'da Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 98,21

Vali Hülya Kaya, Yalova'nın güvenli bir il olduğunu belirterek 2024'te 16 bin 392 gerçekleşen olaydan yüzde 98,21'inin aydınlatıldığını kaydetti.

Vali Kaya, 2024 yılı asayiş faaliyetlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Vali Kaya, bu çerçevede Yalova İl Emniyet Müdürlüğü verilerini açıkladı. Kaya, polis bölgesinde 10 bin 593 olay meydana geldiğini ve bu olayların yüzde 97,02'sinin aydınlatıldığını söyledi. Ayrıca Yalova İl Jandarma Komutanlığı verilerini de paylaşan Vali Kaya, 5 bin 799 olayın meydanı geldiğini belirterek bu olayların da yüzde 99,4'ünün aydınlatıldığını kaydetti. 2024 yılı boyunca il genelinde güvenliği sağlamak ve suçlarla mücadele etmek amacıyla yoğun çalışmalar sürdü. Yapılan faaliyetler neticesinde asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar, terör, siber suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, trafik ve kabahat vakaları yer aldı. Yalova'da söz konusu olaylardan aydınlatma oranı yüzde 98,21 olarak belirlendi.

Suç ve suçluyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 2024 yılı boyunca toplam 3 bin 542 aranan şahıs yakalandı. Bunlardan 682'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında 0-5 yıl arası aranan 811, 5-10 yıl arası aranan 122, 10 yıl üzeri aranan 59 kişi yer aldı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranması olan 2 bin 540 şahıs da yakalanarak adli işlemler başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele tam gaz

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı girişimleri sonucu uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 873 operasyon düzenlendi. 2 bin 83 şüpheli şahıs yakalandı ve 155 kişi tutuklandı. Olaylar sonucunda 69 kilo 554 gram uyuşturucu madde, 322 kök kenevir bitkisi ve 11 bin 898 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, eğitim ve farkındalık faaliyetleri kapsamında ise 56 bin 673 kişiye uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

394 milyon para cezası kesildi

2024 yılı boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimleriyle 727 bin 581 araç kontrol edildi. 200 bin 486 araç sürücüsüne ise 394 milyon 146 bin 536 TL para cezası kesildi. Ayrıca, 4 bin 1 araç trafikten men edilerek, 899 sürücünün ehliyetine el konuldu. 2024'de 2 bin 162 trafik kazası meydana gelirken, 9 kişi hayatını kaybetti, bin 392 kişi ise yaralandı. Kabahatler Kanunu kapsamında ise toplam 5.151.485TL'lik idari para cezası kesildi.

Vali Kaya, emniyet ve asayişin yanı sıra sahillerdeki güvenlik ile ilgili yapılan denetimlere dair önemli bilgiler paylaştı. Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Güvenliği Deniz Liman Şube Müdürlüğü, 2024 yılı ait verilerini paylaşan Vali Kaya, 2024 yılında 2 milyon 944 bin 346 TL idari para cezası kesildiğini, 38 ton su ürünleri ve 9 adet tekneye el konulduğunu kaydetti.

Yalova'nın 2025 yılında da huzurun ve güvenliğin devam edeceği vurgusu yapan Vali Kaya, "Bu başarıda başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere tüm halkımızın desteği büyük bir rol oynamaktadır. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın özverili çalışmalarıyla, 2024 yılı içinde meydana gelen suç olaylarının büyük bir kısmı başarılı bir şekilde aydınlatıldı. Tüm bu başarılar, Yalova'mızın güvenliğini sağlama ve suç oranlarını en aza indirme adına önemli adımdır. El birliğiyle daha huzurlu bir Yalova inşa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YALOVA