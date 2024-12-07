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Yalova'da Simitçi Ramazan Elkıtay Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti

Yalova'da Simitçi Ramazan Elkıtay Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti
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Yalova'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce tabancayla vurulan simitçi Ramazan Elkıtay (57), hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yalova'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde tabancayla vurulan Ramazan Elkıtay (57) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta oturan Ramazan Elkıtay'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı çaldı. Şüpheliler kapıyı açan ve simitçilik yaptığı öğrenilen Elkıtay'a 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Elkıtay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Elkıtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeden uzaklaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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