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Yalova'da Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheli Eskişehir'de Yakalandı

Yalova'da Silahlı Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheli Eskişehir'de Yakalandı
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Yalova'da bir kişiyi silahla vurarak öldüren 17 yaşındaki şüpheli Eskişehir'de yakalandı. Ramazan Elkıtay isimli 57 yaşındaki adam evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Yalova'da dün akşam saatlerinde Ramazan Elkıtay'ı silahla vurarak öldüren ve olay yerinden kaçan 17 yaşındaki şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Yalova İli Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta meydana gelen olayda, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 57 yaşındaki Ramazan Elkıtay', hayatını kaybetti. Olayın failinin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde, 17 yaşındaki K.B.'nin araçla Eskişehir'e geldiği tespit edildi. Araç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Bursa-Eskişehir karayolunda bulunan polis kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan 17 yaşındaki K.B., yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, Yalova Emniyet Müdürlüğü personellerince Eskişehir'den teslim alınarak Yalova'ya götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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