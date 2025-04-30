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Yalova'da Seyir Halindeki Otomobilin Motor Kısmında Yangın Çıktı

Yalova'da Seyir Halindeki Otomobilin Motor Kısmında Yangın Çıktı
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Yalova'nın Dere Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Kaptan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne çıkış yapan 31 N 6474 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören sürücü aracını yolun kenarına çekti. Kısa sürede motor kısmı alevlere teslim olan otomobili sündürmek için ilk müdahaleyi sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürücülerle yaptı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler ardındansa soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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