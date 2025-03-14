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Yalova'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Gözaltı

Yalova'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 12 Gözaltı
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Yalova'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 13 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova'da polis tarafından 13 adrese eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde düğün törenleri ve asker uğurlamalarında meydana gelen silahla kasten yaralama ve mala zarar verme olayları nedeniyle ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 13 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 64 adet 9 mm fişek, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 101 adet 7.65 mm fişek, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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