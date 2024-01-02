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Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi

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Yalova'da Suriye'den kaçak yollarla Türkiye sokulduğu değerlendirilen Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye'den kaçak yollarla yurda getirilen Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Armutlu'da bir ikamette tarihi eser olduğu duyumu üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile çalışma yürüttü.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.M'ye ait iki adreste arama yapan ekipler, Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye sokulduğunu değerlendirdiği, 88 santimetreye 75 santimetre ebadında Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.M. hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı belirtildi.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

Türkiye Suriye Yalova Roma Kültür Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Kültür Sanat Güncel Haberler

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