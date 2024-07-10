Üye Girişi
Haberler

Yalova'da Radar Denetimlerinde 13 Milyon Lira Cezası Kesildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen radar denetimlerinde 2024'ün ilk 6 ayında 7 bin 10 araca 13 milyon 665 bin lira para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yapılan denetimlerde de 649 araç ve sürücüsüne 1 milyon 477 bin 206 lira para cezası kesildi.

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen radar denetimlerinde 2024'ün ilk 6 ayında 7 bin 10 araca 13 milyon 665 bin lira para cezası kesildi.

Yalova Emniyeti Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yılın ilk 6 ayında yapılan radar denetimleriyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2024'ün ilk 6 ayında radar denetimlerde hız sınırlarını aştığı tespit edilen 7 bin 10 araç ve sürücüsüne işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Ekipler, radara yakalanan araçlara toplamda 13 milyon 665 bin 749 lira trafik idari para cezası kesti.

Öte yandan 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik gerçekleşen denetimlerde ise 649 araç ve sürücüsüne 1 milyon 477 bin 206 lira para cezası kesildi. 29 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Yalova 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Hollanda İngiltere maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda İngiltere maçı ne oldu? Fenerbahçe Hajduk Split maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Hajduk Split maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Balık neden mavi tahtada kesilir? Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde intihar eden kim, asistan doktor Uğurcan Ağcaoğlu intihar etti mi?
Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title