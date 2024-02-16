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Yalova'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Zanlı Tutuklandı

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Yalova'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık olayına karıştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı. Zanlı, mağdurlara kimlik bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini ve silah satışıyla ilgili tehditlerde bulunarak altın ve para talep etmişti.

Yalova'da kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık olayına karıştığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da ikamet eden S.M.T ve F.E'yi arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler mağdurlara kimlik bilgilerinin teröristlerin eline geçtiğini bu kimlik ile teröristlere silah satıldığı ve onlardan silah aldığını söyleyerek şahısları korkuttuğu öğrenildi. Dolandırıcılar mağdurlardan ikametlerinde bulunan bütün altın ve paraları bir çantaya koymalarını ve kendilerine teslim etmelerini söyledi. Mağdurlar ardından 2 çift altın küpe, 3 adet 18 ayar yaklaşık 8-9 gr. altın bilezik ve 70 bin lira parayı elden teslim etti.

Dolandırıldıklarını anlatan vatandaşlar sonrasında durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın tespiti için ikamete yakın camiye ait kamerada 10 saat görüntü izleyerek şüpheli şahısların olay yerine ticari taksi ile geldiğini tespit etti. Şüpheli şahsın kimliğinin ve ticari taksinin tespiti için PTS ve KGYS kayıtlarından toplam bin 655 araç ve 26 saat görüntü incelendi. Yapılan titiz araştırma sonucunda olayın failinin M.A.İ. olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yakalanan şahıs Yalova'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan dolandırıcılık olayına karışan diğer şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Dolandırıcılık Güvenlik Cezaevi Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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