Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yalova'da parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Yalova'da kız arkadaşının yüzüğünü parmağına takan Bekir Yüce, çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Yalova'da kız arkadaşının yüzüğünü parmağına takan Bekir Yüce, çıkartamayınca soluğu itfaiyede aldı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Yüce kız arkadaşına ait yüzüğü parmağına taktı. Taktıktan sonra tüm çabalarına rağmen yüzüğü çıkaramayan genç, son çare olarak Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti. Burada itfaiye personeli yüzüğü keserek parmaktan çıkarmayı başardı. Yüce, itfaiye personeline teşekkür etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yalova Belediyesi İtfaiye Yalova 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title