Yalova'da Park Halindeki Otomobil Kundaklandı

Yalova'da kundaklandığı ileri sürülen park halindeki bir otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye Yeni TOKİ Konutları içinde park halinde bulunan bir otomobilin yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki araziye de sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobilde ağır hasar meydana geldi.

Yangının bir kişi tarafından otomobilin kundaklaması nedeniyle meydana geldiği ileri sürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA