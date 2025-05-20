Yalova'da Park Halindeki Araç Lise Öğrencisine Çarptı

Yalova'da Park Halindeki Araç Lise Öğrencisine Çarptı
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Yalova'nın Kadıköy beldesinde otomobilini park etmeye çalışan bir sürücü, kaldırımda yürüyen lise öğrencisine çarptı. 18 yaşındaki Sena Nur Şahin ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde otomobilini park etmeye çalışan sürücü, kaldırımdan geçen lise öğrencisine çarptı. Kazada otomobil altında kalan genç kız ağır şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, E.G. adlı kadın yönetimindeki otomobil, yol kenarına park edilirken kaldırıma çıkarak lise öğrencisine çarptı. Yere düşen öğrenci Sena Nur Şahin (18) otomobilin altında kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil genç kızın üzerinden çekildi. Daha sonra ise olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazada ağır yaralanan Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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