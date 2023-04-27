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Yalova'da panelvan devrildi: 3 işçi öldü

Yalova'da panelvan devrildi: 3 işçi öldü

3. Sayfa Haberleri

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde kontrolden çıkan panelvan bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde kontrolden çıkan panelvan bariyerleri aşarak yol kenarına devrildi. Kazada araçta bulunan 3 inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Subaşı beldesinde B.K. idaresindeki 77 ABF 597 plakalı panelvan yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak yolun kenarına devrilen araçtaki sürücü B.K. ve yanındaki yolcular V.G. ve B.K. feci şekilde olay yerinde can verdi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen 3 şahsın naaşları Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Subaşı Yalova 3. Sayfa Haberler

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