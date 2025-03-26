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Yalova'da Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

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Yalova'da bir otomobilin karşı şeride geçerek motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yalova'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kaza kamerada

YALOVA - Yalova'da karşı şeride geçen otomobilin motosiklete çarpması sonucu motor sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde otomobil karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Çalışan olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobil karşı şeride geçtiği ve kurye motoruna çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklet sürücüsü ardından yere düşüyor.

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinden karıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AYDEMİR - 3.Sayfa
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