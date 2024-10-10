Yalova'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Yalova'da, otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir hafta hastanede yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti. Yaşanan feci kazanın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 3 Ekim 2024 tarihinde Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki İbrahim H. otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Öte yandan, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa bu sırada bir otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk havalanarak otomobilin üstünden savrulup yere düştü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.Ö. (29) olay sonrasında gözaltına alınmış, sonrasında ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. - YALOVA