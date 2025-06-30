Yalova'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı

Yalova'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, araçlar yoldan çıkarak çukura düştü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yalova'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesi mevkiinde 34 JLS 58 plakalı otomobil, sollama yaptığı 33 RL 314 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar kara yolları şantiyesine girmeden boş arazide çukura düştü. Kazada hafif şekilde yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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