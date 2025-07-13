Yalova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sugören köyü Höyüktepe mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahele edilerek kontrol altına alınığı ve ekiplerin soğutma çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. - YALOVA