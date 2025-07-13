Yalova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yalova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Yalova'nın Sugören köyünde çıkan orman yangını, bölgedeki ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle başarılı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sugören köyü Höyüktepe mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etti.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangına havadan ve karadan müdahele edilerek kontrol altına alınığı ve ekiplerin soğutma çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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