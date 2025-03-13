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Yalova'da Motosiklet, Ticari Araçla Emniyet Kemeriyle Çekildi

Yalova'da Motosiklet, Ticari Araçla Emniyet Kemeriyle Çekildi
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Yalova'da, hafif ticari araçtan uzatılan emniyet kemeri ile motosiklet çeken vatandaşlar, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yolculuk yaptı. O anlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yalova'da hafif ticari araçtan uzatılan emniyet kemeri ile motosiklet çeken vatandaşlar herkesin şaşkın bakışları içinde yolculuk etti.

Kirazlı Sanayi Sitesi içindeki yolda bir motorun emniyet kemeriyle çekildiğini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Bu anaları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde motosiklet sürücüsü hafif ticari aracın yolcu koltuğunda uzatılan emniyet kemerini tuttuğu görülüyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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