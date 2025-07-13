Yalova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Otomobilin Ön Camına Düştü

Yalova'da Motosiklet Kazası: Sürücü Otomobilin Ön Camına Düştü
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Yalova'da meydana gelen kazada, bir otomobil motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına düştü ve yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yalova'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü arabanın ön camına düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi girişinde Yalova istikametinden giden 34 DJP 678 plakalı otomobil, önünde seyreden 77 ADN 504 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken sürücüsü ise kendisine çarpan otomobilin ön camına düştü. Yaralı motosiklet sürücüsü düştüğü ön camın üzerinde sağlık ekiplerini bekledi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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