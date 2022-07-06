Yalova'da mısır tarlasında bin 128 kök Hint kenevir ele geçirildi Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlası içinde dikili bin 128 kök Hint keneviri ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mısır tarlası içinde dikili bin 128 kök Hint keneviri ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kılıç köyünde bulunan mısır tarlasına operasyon düzenlendi. Şüphelere ait ev ve mısır tarlasında narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla arama gerçekleştirildi. Aramada bin 128 kök Hin keneviri, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.Y ve T.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (Erhan Erdoğan/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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