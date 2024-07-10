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Yalova'da Minibüs Şoförü Yolcuyu Darp Etti

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Yalova'da bir minibüs şoförü, klimayı açmasını istediği yolcuyu darp etti. Olay sonrası yolcu şikayetçi oldu.

Yalova'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şoförü, klimayı açmasını istediği yolcuyu darp ettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, E.K (41) Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için Fatih Caddesi üzerinde şehir için taşımacılığı yapan bir minibüse bindi. İddiaya göre, E.K, sıcaklık nedeniyle minibüs şoföründen aracın klimasını çalıştırmasını istedi. İkili arasında yaşanan tartışmanın üzerine şoför yolcunun üzerine yürüyerek tokat attı. Diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra minibüs emniyetin önüne çekilirken yolcu şoförden şikayetçi oldu. E.K, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Fatih Caddesinden hastane istikametine giden bir dolmuşa bindim. Sıcaktan nefes alınmıyordu. Dolmuştaki yaşlı insanlar 'bayılacağız' diyorlardı. Ben de şoför beye klima neden açık değil deyince 'sana ne lan, sana mı düştü, bunu sormak' dedi. Nasıl konuşuyorsunuz benimle deyince dolmuşu durdurup darp etti beni. Emniyeti aradım emniyetin önüne çekti. Dolmuş şoförlerini çağırdı. Bana küfür ederek sokmayın emniyete diye bağırdı. Ben emniyete, Yalova Minibüsçüler Odası'na, CİMER'e ve şikayette bulundum." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Ulaşım Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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