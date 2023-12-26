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Yalova'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç ile kediyi bulunduğu ağaçtan indirerek serbest bıraktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ağaçta mahsur kalan Kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çınarcık ilçesi Vali Akı Caddesi'ndeki bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç ile kediyi bulunduğu ağaçtan indirdi. Serbest bırakılan kedi daha sonra gözlerden kayboldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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