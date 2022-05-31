Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı Yalova'da meydanda gelen kazada köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yalova'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

YALOVA - Yalova'da meydanda gelen kazada köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yakup Acar Caddesi Yalova Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde meydana gelen kazada, 16 ZY 0237 plakalı motosiklet seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracından düşen motor sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan motorun çarpası sonucu yaralanan köpeğin kaçtığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - 3. Sayfa

Yalova Belediyesi Yalova 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title