Yalova'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Yalova'nın Sugören köyünde yoğun sis ve karlı yol nedeniyle virajı alamayan otomobil takla atarak kaza yaptı. Kazada bir kişi ağır yaralanırken, diğer yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Yalova'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sugören köyüne bağlı Höyüktepe'de yoğun sis ve karlı yol nedeniyle virajı alamayan bir otomobil taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobilde ağır yaralanan 1 kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta bulunan diğer kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA