Yalova'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Demir Parmaklıklara Çarptı

Yalova'da kenttin en işlek yerlerinden olan Fatih Caddesi girişinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan demir parmaklıklara çarptı.

Alınan bilgiye göre, 58 ADL 731 plakalı otomobil sürücüsü Cumhuriyet Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan demir parmaklığa çarpıp kaldırma çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri o sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi ve araç sürücüsünün frene basması sebebiyle bir facianın önüne geçildi. - YALOVA