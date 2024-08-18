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Yalova'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kaldırımda Demir Parmaklıklara Çarptı

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Yalova'nın işlek yerlerinden olan Fatih Caddesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımda bulunan demir parmaklıklara çarptı. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yalova'da kenttin en işlek yerlerinden olan Fatih Caddesi girişinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımda bulunan demir parmaklıklara çarptı.

Alınan bilgiye göre, 58 ADL 731 plakalı otomobil sürücüsü Cumhuriyet Caddesi'nden Fatih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan demir parmaklığa çarpıp kaldırma çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri o sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi ve araç sürücüsünün frene basması sebebiyle bir facianın önüne geçildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa trafik yalova Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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