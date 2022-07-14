Yalova'da kontrolden çıkan otomobil boş dükkana girdi

YALOVA - Yalova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak boş dükkana girdi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Kazimiye Sokak'tan Ömer Besim Sokak'a dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücünün kullandığı 77 EF 258 plakalı otomobil kaldırıma çıkarak boş bir dükkana çarptı. Kazada otomobil ve dükkanda maddi hasar oluştu.

Kaza sonrası olay yerine gelen dükkanı sahibi Ersan Bilim, "Mal sahibiyim. Dükkan kiralıktı boş duruyordu. Otomobil geldi dükkanıma vurdu. Sürücüsü kadın buradaydı gitti ama nereye gitti bilmiyorum. Çekici gelecek alacak arabayı. Kaskosu varsa ne ala kaskosu yoksa yandı" diye konuştu.

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri tutanak tuttu.