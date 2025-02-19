Eğitime kar engeli! 25 ilde okullar tatil edildi

25 ilde okullar tatil edildi
ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak

Uzman isim risk altındaki illeri uyardı: Yarım saat vaktimiz olacak
Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti

Resti çektiler! Ukrayna'dan Trump'ın salvolarına sert karşılık

Yalova'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Kazası ve Mahsur Kalma Olayları

Yalova'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Kazası ve Mahsur Kalma Olayları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Sugören köyünde etkili olan kar yağışı sonucu iki otomobil çarpıştı, bir araç takla attı fakat yaralanan olmadı. Ayrıca Kurtköy'de karda mahsur kalan bir sürücü, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada yaralanan olmazken başka bir bölgede karda aracıyla mahsur kalan vatandaş ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Sugören köyü girişinde çarpışan iki otomobilden biri takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Merkez ilçeye bağlı Kurtköy'de bir otomobil yolda kaldı. Sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. AFAD ekipleri bölgeye bir araç ve 4 personelle gitti. Mahsur kalan şahsı güvenli bir şekilde kurtaran ekipler, sürücüyü aracıyla emniyetli bir alana ulaştırdı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
img

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
img

Trump bütün gemileri yaktı! Zelenskiy'e 'diktatör' dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu

Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu

3 dünya devi birden talip oldu
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

Galatasaray'ın yabancı hakem isteğini TFF anında reddetti
Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.