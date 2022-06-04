Yalova'da kamyonları bozulan 30 düzensiz göçmen ormanlık alana kaçtı - Haberler

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Yalova'da kamyonları bozulan 30 düzensiz göçmen ormanlık alana kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yalova'da kamyonları bozulan 30 düzensiz göçmen ormanlık alana kaçtı

Yalova'da kendilerini taşıyan kamyonun bozulması üzerine 30 düzensiz göçmen ormanlık alana kaçtı.

Yalova'da kendilerini taşıyan kamyonun bozulması üzerine 30 düzensiz göçmen ormanlık alana kaçtı. Kaçan göçmenlerden 10'u yakalanırken 20'sinin ise arama çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul- İzmir Otoyolu Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı beldesi mevkiinde kamyon kasasında yolculuk yapan düzensiz göçmenlerin araçları bozuldu. Kamyonun brandasını kesen 30 göçmen ormanlık alana doğru kaçtı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Asayiş Devriye ekipleri, 30 göçmenin peşine düştü. Ekiplerin yoğun çabasıyla kaçan 10 kişi yakalanırken ormanlık araziye kaçan diğer 20 göçmenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altınova ilçesinden polis ve zabıta ekiplerinin de destek verdiği aramaların devam ettiği öğrenildi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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