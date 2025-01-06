Yalova'da Kamyonda 3.36 Milyon Dolu Makaron Ele Geçirildi
Yalova'da yapılan operasyonla bir kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirildi. Sürücü M.K. gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Yalova'da bir kamyonda 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. idaresindeki bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada koliler içinde toplam 3 milyon 360 bin dolu makaron ele geçirdi. Ele geçirilen malzemenin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü M.K hakkında adli işlem başlatıldı. - YALOVA