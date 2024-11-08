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Yalova'da Kamelyada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Yalova'da Kamelyada Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Yalova'da bir parkta bulunan kamelyada kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ederek yangının daha da büyümesini engelledi.

Yalova'da park içinde bulunan kamelyada kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateşten dolayı yangın çıktı.

İsmetpaşa Mahallesi, Cengizhan Sokak üzerindeki park içinde bulunan kamelyada kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateşten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangın sonrası olay yerinde inceleme yapan ekipler kamelya içinde çekyat yakıldığını tespit etti. Çıkan yangında kamelya hasar gördü.

Son günlerde ilimiz merkezinde artan park yangınlarına dikkat çeken itfaiye ekipleri, "Vatandaşların ve özellikle çocukların oyun alanlarında yakılan ateşlerden dolayı yangınlar meydana gelmektedir. Çıkan yangınlara ne kadar kısa bir sürede müdahale etmiş olsak dahi hasar meydana gelmektedir. Hepimizin ortak kullanma alanları olan kamusal alanlarda bu tür durumla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın 112 ve 153 numaralı telefonlara ihbarda bulunmalarını istiyoruz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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