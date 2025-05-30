Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Felç Etti

Yalova'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun Yalova-İzmit kara yoluna çıkarak trafiği birbirine kattı.

Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkisi Kocaeli istikametinde yolun ortasında koşan koyunu gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kameraya aldı. Kara yolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi. - YALOVA