Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Felç Etti

Yalova'da Kaçan Kurbanlık Koyun Trafiği Felç Etti
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Yalova-İzmit kara yoluna çıkan kurbanlık koyun, trafikte aksamaya yol açtı. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yalova'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun Yalova-İzmit kara yoluna çıkarak trafiği birbirine kattı.

Yalova - İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi mevkisi Kocaeli istikametinde yolun ortasında koşan koyunu gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kameraya aldı. Kara yolunda ilerleyen ve trafiğin sıkışmasına neden olan koyun bir süre sonra yakalanarak sahibine teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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