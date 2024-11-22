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Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu: 441 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu: 441 Dolu Makaron Ele Geçirildi
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, yasal olmayan yollardan temin edilen kaçak tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki adreste yapılan aramalarda 441 dolu makaron ve 17 bin 200 boş makaron bulundu.

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 441 adet dolu makaron, 17 bin 200 adet de boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollardan temin edilen tütün ve sigara yapımında kullanılan malzemenin Çınarcık ilçesinde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede iki ayrı adreste eş zamanlı yaptığı aramada 441 adet tütün dolu makaron, 17 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 78 adet sigara sarma kağıdı, 3 bin 135 adet ağızlık, 12 bin 970 adet pamuklu sigara filtresi, 4 adet elektronik sigara sarma makinesi, 28 adet manuel sigara sarma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan H.S. ve N.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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