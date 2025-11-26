Yalova'da Kaçak Tütün Operasyonu: 142 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 142 bin 260'ı dolu 159 bin 320 adet makaron ve 238 kilo tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Merkez ve Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmeciliğini S.S. adlı şahsın yaptığı Merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde beş ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 mm ruhsatsız tabanca, 10 adet 9 mm tabanca fişeği, hassas terazi, 2 adet ambalaj paketleme makinesi, 238 kilo kaçak nargile tütünü, 142 bin 260 adet dolu makaron, 17 bin 60 adet boş makaron, 103 bin 827 adet sahte bandrol ile çok sayıda nargile tütünü ve sigara paketleme malzemesi ele geçirildi.

Yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli S.S. hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - YALOVA