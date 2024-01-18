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Yalova'da Kaçak Sigara Operasyonu: 5 Kişi Hakkında İşlem Gerçekleştirildi

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Yalova'da polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 5 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve malzeme ele geçirildi.

Yalova'da polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 5 kişi hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınova ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçelerinde dolu makaronların tersaneler bölgesi veya müşterilerin evlerine servis ettikleri tespit edildi. Bu çerçevede 3 ikamet, 1 işyeri ve 1 araçta yapılan aramada 4 elektrikli makaron makinası, 15 kilo tütün, 12 bin 980 adet tütün doldurulmuş makaron, 15 bin adet boş makaron, 2,5 kilo açık nargile tütünü ve 377 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Olayla ilgili M.T, R.D, E.T, F.T ve H.Z.T. hakkında adli ve idari işlemlere başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yalova Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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