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Yalova'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon Liralık Ele Geçirildi

Yalova'da Kaçak Makaron Operasyonu: 3 Milyon Liralık Ele Geçirildi
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Yalova'da gerçekleştirilen bir polis kontrolü sonucunda, piyasa değeri 3 milyon lira olan 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Yalova'da polis tarafından gerçekleştirilen kontrolde piyasa değeri 3 milyon lira olan 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine dair yapılan çalışmalar çerçevesinde, 34 plakalı kapalı kasa panelvanda arama gerçekleştirildi. Aramada 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronların piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

Öte yandan araç sürücüsü K.K hakkında tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Makaron Ekonomi yalova Hukuk Polis Suç

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