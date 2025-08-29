Yalova'da Kaçak Kazı İddiasıyla 3 Şüpheli Yakalandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınan bölgeye yapılan operasyonda A.C., S.A. ve N.A. suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 dedektör, benzinli hilti, yer altı görüntüleme cihazı (yılan kamera), 2 patlatmada kullanılan batarya ve şarj cihazı, 5 metre bakır kablo, 2 adet kürek ve kazma ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - YALOVA