Yalova'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Gözaltı

Yalova'da polis, yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çeşitli miktar ve türlerde kaçak alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının ülke genelinde kaçak alkol üretimi yapan ve ürettikleri kaçak alkolleri yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şahısların tespiti ve yakalamasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu çerçevede yapılan operasyonun Yalova ayağında M.K ve V.B. gözaltına alındı. Şahıslara ait içki imalatı yapılan adreslerde yapılan aramalarda kaçak 55,5 litre bira, 55 litre rakı, 3,5 litre viski, bin 435 litre şarap, 37,5 litre etil alkol, 625 cc alkol aromasının yanı sıra alkol üretiminde kullanılan kazan, imbik, huni, ve laboratuvar kitleri ele geçirildi.

2 zanlıyla ilgili adli ve idare işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - YALOVA