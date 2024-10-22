Yalova'da Jandarma Harekete Geçti: 33 Bin 760 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Yalova'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 725 adet 5 litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonucunda kentteki bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri savcılıktan alınan arama kararıyla depoya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 6 bin 725 adet 5 litrelik tenekeler içinde toplam 33 bin 760 litre içeriği değiştirilmiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünler İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - YALOVA