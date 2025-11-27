Yalova'da İş Yeri Kurşunlandı: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı, 1'i Tutuklandı

Yalova'da Kirazlı Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Kasım 2025 tarihinde Kirazlı Sanayi Sitesi'nde O.Y.'ye ait iş yeri motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş edilerek kurşunlandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yeri ve bölgesinde çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler olayın şüphelileri olduğu tespit ettiği Y.G., H.G.,H.İ., E.Ç., B.Ş., K.A. ve M.Ö.'yü 25 Kasım 2025'te düzenlediği operasyonlarla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - YALOVA