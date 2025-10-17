Haberler

Yalova'da İl Göç İdaresi'ne Operasyon: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Çoşkun'un da aralarında bulunduğu 9 kişi rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, yabancı uyruklulara yönelik işleyişleri yavaşlatarak rüşvet talep etmekle suçlanıyor.

Yalova'da İl Göç İdaresi'ne yönelik operasyonda, aralarında İl Müdürü Salih Soner Çoşkun'un da yer aldığı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 'rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarından İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Çoşkun, müdürlük çalışanları Emre K., Mesut A. ve Gökhan D., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, Diyarbakır'a tayini çıkan memur Mehmet B.'nin de şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılardan para talep ettikleri iddialar arasında. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
