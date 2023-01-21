Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı Yalova'da iki otomobilin çarpışması can pazarı yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı YALOVA - Yalova'da iki otomobilin çarpışması can pazarı yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi trafik ışıklarında Stadyum Caddesi'nden çıkış yapan 77 BE 637 plakalı otomobil ile Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde seyreden 34 CRP 302 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan sürücü ve yolcular can pazarı yaşandı. Otomobillerde yaralanan 1'i ağır 4 kişi Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan Yalova Ömer 3. Sayfa Haberler

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